Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi

6 saat önce

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar iki aydır devam ediyor.

Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi, System.String[]

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar iki aydır devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de yasa karşıtı gösteriler düzenlendi.

Hindistan Refah Partisi (WPI) tarafından organize edilen gösteriye aralarında öğrenci ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Yeni Delhi'deki Mandi House bölgesinden yürüyüşe başlayan göstericiler, "Hiçbir belge göstermeyeceğiz, kara yasayı iptal edin" şeklinde sloganlar attı.

WPI Ulusal Sekreteri Siraj Talib, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık Yasasındanki değişiklik ile Ulusal Vatandaşlık Sicilini protesto ediyoruz. İznimiz var." dedi.

"Kimse nasıl olduğumuzu sormaya gelmedi"

Gösteriye katılmak için Uttar Pradeş eyaletinin Kanpur şehrinden gelen Muhammed Şerif, 30 yaşındaki oğlu Muhammed Reis'in namaz çıkışı evine döndüğü sırada polis tarafından vurulduğunu belirtti.

Şerif, 20 Aralık'ta çıkan kargaşada polisin oğlunu vurduğunu kaydederek, "Evimize bir tek kişi bile nasıl olduğumuzu sormaya gelmedi. Polis bize kötü davrandı. oğlum eve dönerken polis tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerine gözaltı

Bir diğer gösteri de Jamia Millia Islamia (JMI) Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlendi.

Üniversite kampüsünden parlamento binasına doğru yürümek isteyen binlerce gösterici polis tarafından durduruldu. Eylemcilerin yürümekte ısrar etmesi üzerine yaşanan arbede sırasında çok sayıda protestocu emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sırasında yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada gündem olan olaya çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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