Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından etkilenen Müslüman aileler kamplara sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından etkilenen Müslüman aileler kamplara sığındı - Son Dakika

Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından etkilenen Müslüman aileler kamplara sığındı

6 saat önce

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren şiddet olaylarında evleri ve iş yerlerinden olan ve can korkusuyla geriye dönemeyen aileler başkentteki kamplara sığındı.

Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından etkilenen Müslüman aileler kamplara sığındı, System.String[]

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren şiddet olaylarında evleri ve iş yerlerinden olan ve can korkusuyla geriye dönemeyen aileler başkentteki kamplara sığındı.

Yeni Delhi'nin Şiv Vihar bölgesinde yaşayan Hasina Begüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 kişilik ailesinin gidecek yeri olmadığını ifade etti.

Begüm, geçen çarşambaya kadar yerel bir hastanede konakladıklarını ancak hastane yetkililerinin oradan ayrılmalarını istediğini dile getirerek, 2 gündür yerel kamplarda bile tek bir yatak bulamadığını söyledi.

Aile üyeleri arasında yaşlıların bulunduğunu belirten 56 yaşındaki Bugüm, "Kayınvalidem 77, kayınpederim 86 yaşında. Yaşananlardan ötürü zaten bitkinler. Ben şimdi onlarla nereye gitmeliyim." dedi.

Delhi Vakıf Kuruluna göre, şehirdeki 9 kamptan en büyüğü olan Mustafabad Idgah kampına, şimdiye kadar 816 kişi kayıt yaptırdı.

Şiddet olaylarından etkilenip kamplara gitmek isteyen çok sayıda kişi, Hasina gibi geri çevriliyor. Çarşamba günü, AA muhabiri kampı ziyarete gittiğinde, gönüllüler, kampın dolduğunu duyurarak, halktan, alternatif kamplara gitmelerini istemişti. Çok sayıda kişi, yatacak yer bulunmaması sebebiyle kamp alanından geri dönmüştü.

"Çocuklarım için istediğim hayat bu değil"

İki haftadır evinden uzakta yaşayan Muhammed Nizamuddin, 38 yaşındaki eşiyle Mustafa Idgah kampında bir yer bulmayı başarsa da olaylar sırasında sahip olduğu her şey ateşe verildi ve yağmalandı.

Uttar Pradeş eyaletinde bir düğüne katıldıktan sonra 27 Şubat'ta Yeni Delhi'ye dönen Nizamuddin, olaylardan haberdar değildi. Evinin bulunduğu sokağa küçük kardeşi Cemaleddin ile birlikte girdiğinde radikal milliyetçi Hindu çetelerin saldırısına uğradı.

Nizamuddin, 40 kişilik bir grubun kendilerine saldırdığını, 35 yaşındaki kardeşinin öldüğünü ve geride bir eş ile 4 çocuk bıraktığını dile getirdi. Çetenin saldırısında ağır yaralanan Nizamuddin'in tedavisi bir yıl sürecek.

Hem ülkesinin hem de çocuklarının geleceği hakkında endişe içerisinde olduğunu kaydeden Nizamuddin, "Tüm hayatımızı burada yaşadık. İnsanlar arasında hiçbir zaman nefret yoktu." diye konuştu.

Nizamuddin, son birkaç senedir, azınlık olarak kendilerine yönelik muamelelerde büyük bir değişiklik gördüğünü belirterek, "Komşularımızın tutumlarında bile değişiklik gözlemledik. Çocuklarım için istediğim hayat bu değil." ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Müslümanlar, yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:12 Şanlıurfa'da "joker" operasyonu
00:12 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
00:12 Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor
00:10 Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:16:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından etkilenen Müslüman aileler kamplara sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]