Yeni Delhi'deki Vatandaşlık Yasası protestolarında öğrencilere gözaltı - Son Dakika
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Yeni Delhi'deki Vatandaşlık Yasası protestolarında öğrencilere gözaltı

6 saat önce

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestoda çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi...

Yeni Delhi'deki Vatandaşlık Yasası protestolarında öğrencilere gözaltı, System.String[]

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestoda çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentin Ramlila Meydanı'nda çeşitli öğrenci kulüplerinin üst kuruluşu Genç Hindistan Koordinasyon Kurulu tarafından yasa karşıtı gösteri düzenlendi.

Ramlila Meydanı'ndan Parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere polis izin vermedi, yaklaşık 200 öğrenci gözaltına alındı.

Yeni Delhi'de 45 sivil ölmüştü

Başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta düzenlenen protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta, Meghalaya eyaletinde de "Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda çıkan şiddet olaylarında 3 kişi ölmüştü.

Yeni Delhi'deki ve Meghalaya'daki sivil kayıplarla ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükselmişti.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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