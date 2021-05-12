YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi - Son Dakika

YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

12.05.2021 18:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 bin 421 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 205 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 340 bin 938'e, toplam can kaybı sayısı 254 bin 197'ye ulaştı.

Ülkede 3 milyon 704 bin 99 hastanın tedavisi sürüyor.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 175 milyon 235 bin 991 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Maharaştra eyaletinin yaklaşık 2,5 milyonluk nüfuslu şehri Nagpur'daki bazı aşı merkezlerinde aşı yetersizliği nedeniyle Kovid-19 aşılarının yapımına ara verildiği açıklandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki HindistanSerum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Delhi, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 48 maçta forma giyemedi Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 48 maçta forma giyemedi         
19:25
Meslektaşını yaralayıp arkadaşını öldüren bekçi, kendi kafasına sıkarak intihar etti Meslektaşını yaralayıp arkadaşını öldüren bekçi, kendi kafasına sıkarak intihar etti         
18:18
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi         
17:58
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek         
17:41
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 19:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement