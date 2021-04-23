YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı - Son Dakika

YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı

23.04.2021 18:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 257 bin 507'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı dünün ardından bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

67 bin 13 vaka ile Maharaştra, 34 bin 254 ile Uttar Pradeş, 26 bin 995 ile Kerala, 26 bin 169 ile Delhi ve 25 bin 795 ile Karnataka, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

2 bin 263 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 2 bin 263 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 186 bin 920'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 13 milyon 648 bin 159'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 428 bin 616 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 135 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 135 milyon 478 bin 420 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı
YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı
YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı
YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Delhi, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'daki hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak sıkıntısı - Son Dakika


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