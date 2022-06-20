YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika
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YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

20.06.2022 20:04

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan, haftalardır süren şiddetli yağışlarda 9 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 6 Nisan'dan bu yana 71'e yükseldiğini belirtti.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), selin son 24 saatte eyaletteki 33 bölgeye ulaştığını, 4 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, 8 gündür sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya kalan Assam'da 8 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Afetler nedeniyle toplam 186 bin 424 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Brahmaputra Nehri, Assam, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika
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