YENİ DELHİ - Hindistan'ın Nizamuddin Evliya Dergahı bahar festivalinde sarıya bezendi - Son Dakika

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Festivalden görüntüler YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti New Delhi'deki Nizamuddin Dergahı, kültürlerin birleştiğini simgeleyen bir festival olan 'Sufi Basant'ı kutlamak için kutsal mekanda bir araya gelen çok sayıda insanla sarıya boyandı. Halk arasında 'Sufi Basant' olarak bilinen bahar festivali, ünlü şair Amir Khusrau'nun bahar şarkılarını hocası Nizamuddin Evliya'ya adadığı 12. yüzyıla kadar uzanır.