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YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti

09.02.2022 09:55

Hindista'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı.

Hindista'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Başkent Yeni Delhi'de bir araya gelen Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri, yasağı protesto etti. Bu arada Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu.

YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti
YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti
YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Protesto, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika


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