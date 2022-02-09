YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Hindista'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Başkent Yeni Delhi'de bir araya gelen Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri, yasağı protesto etti. Bu arada Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu.