Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor - Son Dakika
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Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

14.04.2022 22:36

Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde, ikinci el elektrik motorları ve pompaların satıldığı sanayi bölgesinde çalışan Müslümanlar dükkanlarının önüne serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde, ikinci el elektrik motorları ve pompaların satıldığı sanayi bölgesinde çalışan Müslümanlar dükkanlarının önüne serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

Tarihi Jama Mescidinin önündeki dükkanlarda çalışan, çoğunlukla yedek parça ticareti yapan Müslüman tüccarlar, bölünmelerin her geçen gün derinleştiği bir ülkede iftar kutlamalarının kendileri için umudun sembolü olduğunu ifade ediyor.

Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor
Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor
Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

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Yeni Delhi, Müslüman, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor - Son Dakika
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