Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir - Son Dakika

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in törende konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katılma töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in törende konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katılma töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:39
Kaynak: AA
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