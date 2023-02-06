Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. İşte bu yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor - Son Dakika

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