Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

06.02.2023 15:48

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor Adana'nın Çukurova ilçesinde Kubilay apartmanı öğle saatlerindeki depremle yıkıldı Bölgede sabahki depremle ilgili çalışma yapılıyordu Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde Kubilay apartmanı öğle saatlerindeki depremle yıkıldı

Bölgede sabahki depremle ilgili çalışma yapılıyordu

ADANA - Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

Sabahki 7.7 şiddetindeki depremde Çukurova ilçesinde Alpar Gün apartmanı yıkıldı. Bölgede ekipler çalışma başlattı. Enkaz bölgesinde dinleme yapılırken ve çalışma devam ederken 13.24'te yeni deprem meydana geldi.

Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. İşte bu yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi

Kahramanmaraş, Elbistan, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında depreme yakalandı! Panikle masanın altına saklandı
16:30 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
16:31 Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor
16:25 Galatasaraylı İsmail Çipe, depremin vurduğu Hatay'a yardım götürmek için yola çıktı
16:05 Deprem felaketinin ardından fırsatçılar ortaya çıktı! Borsada çimento fiyatları tavan yaptı
16:04 10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı
15:59 Fırsatçılar bunu da yaptı! Yıkılan evler tekrar yapılacak diye çimento hisselerini tavan yaptırdılar
15:58 10 ili vuran deprem sonrası vicdanları sızlatan fırsatçılık! Kira ve battaniye fiyatlarına zam yaptılar
14:48 İlk depremde hasar gören bina 7.6'ya dayanamadı! Bir anda yerle bir oldu
15:39 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 17:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement