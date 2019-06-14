Son Dakika Haberleri: Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek
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Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi.

Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi. Sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, makine sektörünün rolünün arttığına dikkat çeken Varank, "İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03 
Mustafa Varank, Ekonomi
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