Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'tan makine sanayicilerine müjde geldi. Sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, makine sektörünün rolünün arttığına dikkat çeken Varank, "İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz" dedi.
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