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Yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor
7 saat önce
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehre kazandırılan yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehre kazandırılan yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor.
Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni devlet hastanesinin çevresinde bulunan yağmur suyu hatları ile kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre sonra çalışmaları tamamlayacak. - BİLECİK
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