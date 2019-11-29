Son Dakika Haberleri: Yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor
Son Dakika Yaşam Yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor - Son Dakika

Yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehre kazandırılan yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor.

Yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehre kazandırılan yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor.


Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni devlet hastanesinin çevresinde bulunan yağmur suyu hatları ile kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre sonra çalışmaları tamamlayacak. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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