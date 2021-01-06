Yeni Devlet Hastanesinin yolu yapımına başlandı - Son Dakika

Yeni Devlet Hastanesinin yolu Kilis Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ile işbirliği ile yapılan yeni devlet hastanesinin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, nüfus yoğunluğu nedeniyle Avrupa Birliği fonlarından yapılan devlet hastanesi 327 yataklı olarak planlanmasına karşın ek yataklarla kapasitesi 520'ye yükseltilebileceği bildirilen yeni devlet hastanesi tamamlanmaya kısa süre kala Kilis Belediyesi tarafından hastanenin yolunun yapılmasına başlandı. Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, "Vatandaşlarımızın yeni açılacak olan Kilis Devlet Hastanesi'ne rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Kilis Belediyesi olarak gece gündüz demeden yeni hastanenin yol yapım çalışmalarına başladık" dedi

Yeni Devlet Hastanesi Haziran ayında açılması planlanıyor

Yeni Hastanede, 67 adet tek yataklı, 124 adet iki yataklı olmak üzere toplam 191 adet nitelikli oda, 24 ameliyathane, hastane binasında her branştan 155, ADSM binasında 21 olmak üzere toplam 176 poliklinik olacak. Hastane teknoloji ve teknik alanda ileri düzeyde olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak 32 görüntüleme odası inşa edilecek. Sağlık hizmetlerinde hayati öneme sahip olan unsurlardan biri olan helikopter pisti de yer alacak. Kilis'teki yeni devlet hastanesinin planlamasında yer aldı. Hastane tamamlandığı zaman acil serviste 57 yatak, yoğun bakım ünitesinde 96 yatakla hizmet verecek. Yoğun bakım ünitesi branşlara göre, genel yoğun bakımda 29 yatak, koroner yoğun bakımda 10 yatak, KVC yoğun bakımda 10 yatak, çocuk yoğun bakımda 13 yatak, yeni doğan yoğun bakımda 34 yatak yer alacağı bildirildi. Yeni devlet hastanesinin bu yıl içerisinde hizmete açılacağı bildirildi. - KİLİS