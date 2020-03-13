Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararı verilmişti.


Bu kapsamda, 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacak. TFF tarafından koronovirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları kapsamında, Türkiye'deki tüm stadyumlarda olduğu gibi Yeni Diyarbakır Stadyumunda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Takımların soyunma odaları, protokol bölümü, VİP odası, basın ve yayın ekiplerinin yer aldığı bölümler, yedek oyuncuların bulunduğu yerler, tribünler, kantinler ve tuvaletler dezenfekte edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
22:11 Çaykur Rizespor: 2-1
22:10 Futbol: Süper Lig
22:09 Göztepe: 2-0
22:09 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
22:08 Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]