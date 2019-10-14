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Yeni dizi yeni yatırım

24 dakika önce

Yeni dizisi için bölüm başı 50 bin liraya anlaşan ünlü oyuncu, kısa süre önce Tuzla'daki bir siteden daire, Gebze'den de arsa satın aldı.

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Yeni dizisi için bölüm başı 50 bin liraya anlaşan ünlü oyuncu, kısa süre önce Tuzla'daki bir siteden daire, Gebze'den de arsa satın aldı. Özdemir'in arsa için 100 bin lira ödediği öğrenildi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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