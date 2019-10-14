Yeni dizi yeni yatırım
24 dakika önce
Yeni dizisi için bölüm başı 50 bin liraya anlaşan ünlü oyuncu, kısa süre önce Tuzla'daki bir siteden daire, Gebze'den de arsa satın aldı.
Yeni dizisi için bölüm başı 50 bin liraya anlaşan ünlü oyuncu, kısa süre önce Tuzla'daki bir siteden daire, Gebze'den de arsa satın aldı. Özdemir'in arsa için 100 bin lira ödediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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