Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi

TRT ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizileri arasında yer alan Destan'ın çekimlerine başlandı. Çekimler sırasında en dikkat çeken isim ise şu sıralar basketbolcu Cedi Osman'la evlilik hazırlığındaki Ebru Şahin oldu.

ŞAHİN'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Destan'da Ebru Şahin'in partneri Edip Tepeli olacak. Şahin ile Edip Tepeli, dizi için çeşitli eğitimler alıyor. Kadrosunda yıldız isimleri buluşturan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından Ebru Şahin'in Destan'daki imajını paylaşarak herkesi şaşırttı.

DİZİDEN BEKLENTİ BÜYÜK

Şahin'in büyük değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güçlü bir prodüksiyon ile gelecek olan Destan'ın yeni sezonda yayınlanması bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

İKİ GENCİN AŞKINI ANLATIYOR

Adı ilk önce Akkız Destanı olarak açıklanan, daha sonra Destan olarak değiştirilen dizi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden daha önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak. Dizinin senaryosu ise daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Sefirin Kızı dizilerin hikayesine imzasını atan Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem tarafından kaleme alınacak.

İşte Ebru Şahin'in dizi için değiştirdiği imajı: