Yeni diziye başlayacak Özge Özpirinçci imaj tazeledi

FOX TV'de ekranlara gelen Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Aralık ayında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" isimli aksiyon ve dram türündeki dizide oynadı.

ÇEKİMLERİ CUNDA'DA YAPILDI

Çekimleri Cunda Adası'nda devam eden dizinin çekimleri sona erdi. Bu haberi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Dizinin 2021 yılı içerisinde Netflix'te yayınlanacağı belirtilirken, yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de imaj tazeledi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de son olarak Kırmızı Oda'nın yönetmenliğini yapan başarılı isim Cem Karcı'nın üstlendiği Netflix dizisi İlk ve Son'da rol alacağı öğrenilen Özpirinçci, saçlarının yeni halinin Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

BUĞRA GÜLSOY'DAN YORUM GELDİ

Özge Özpirinçci'nin paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Hem hayranları hem de yakın arkadaşları tarafından güzel dilekler alan Özpirinçci'nin paylaşımına yorum yapanlardan biri de Aşk Yeniden dizisinde beraber rol aldığı Buğra Gülsoy oldu.

İşte Özge Özpiriçci'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf: