Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar - Son Dakika

Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar

6 saat önce

ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de şirketler yeni teknolojilerini tanıttı.

Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar, System.String[]

ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de şirketler yeni teknolojilerini tanıttı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES'de bu sene en yeni teknolojilerini tanıtan markalardan biri de ASUS oldu. Marka, en yeni VivoBook S serisi (S433/ S533) bilgisayarlarını CES 2020 de tanıttığını duyurdu.

Marka, dijital olarak yoğun tempoda çalışan profesyonellerden, sürekli hareket halinde olan sıradan kullanıcılara kadar herkes için tasarlandığını belirttiği yeni ürün serisinin, en güncel 10.Nesil Intel® işlemciler ve en son NVIDIA® GeForce® GPU'lar ile güçlendirildiğini aktardı. Bunun getirisi olarak da üstün performansın etkileyici estetik ile bir araya getirildiği vurgulandı. Yapılan açıklamada Wi-Fi 6 bağlantıları ile marka kullanıcılarının diğer mobil cihazlar ve ASUS marka dizüstü bilgisayarlar ile sorunsuz entegrasyon sağlayacağı aktarılırken, cihaz ile birlikte gelen MyASUS yazılımının da üretkenliği bir adım ileriye taşıyacağı belirtildi.

"ÜSTÜN PERFORMANS VURGUSU YAPTI"

Marka yetkilileri, VivoBook S serisi ile ilgili, üstün performans ve şık görünüm vurgusu yaptı. ASUS yetkililerinin yeni VivoBook S serisi ile ilgili yaptığı açıklamanın diğer bölümünde şu bilgilere yer verildi; " Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlar, kişilik ve performans arasında mükemmel bir denge kurar ve yeni seride her modele biraz yetenek ve estetik katan benzersiz bir sarı renk ile çevrelenmiş Enter tuşu bulunur. Farklı cesur renklerle tasarlanan en yeni VivoBook S serisi dizüstü bilgisayarlar, çoklu görev ve yüksek tanımlı eğlence için beklentileri tamamen karşılayabilecek olan 10.Nesil Intel Core işlemcilere, 16 GB RAM kapasitesine ve Intel entegre grafikler veya en son NVIDIA GeForce grafikler arasında bir seçim yapabileceğiniz farklı konfigürasyonlara sahip. Ayrıca bu yeni nesil Vivobook S serisi NanoEdge ekranlı ince çerçevesi ile 14 inç ve 15 inç boyut sınıflarında güncellenmiş bir kasadır."

ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Marka tarafında kasanın boyut ve seçenekleri ile ilgili ayrıca şu detaylar aktarıldı; "15.6 inçlik ekranı ile VivoBook S15, kompakt bir kasada maksimum ekran alanı sunar, bu nedenle ekranda iki veya daha fazla aktif pencereyle çoklu görev yapma eğiliminde olanlar için en pratik seçimdir. VivoBook S14, 14 inç ekranı ve 1,4 kg ağırlığıyla, çok çeşitli ihtiyaçları olan kullanıcılar için mükemmel bir boyuttadır. Sayısal tuş takımı kullanmak isteyen kullanıcılar için, S14'ün bazı modellerinde isteğe bağlı hızlı veri girişi için entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı olan ASUS NumberPad 2.0 dokunmatik yüzey bulunur. Her iki modelde de daha iyi bir yazma deneyimi için, standartlardan daha büyük ve geniş klavye tuşları sunar."

Marka, şık tasarım ve güçlü donanım ile fiyat performans kullanıcıları için çok ilgi çekici bir alternatif olacağını, yeni Vivobook S serisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunulacağı bilgisini verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Asus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
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