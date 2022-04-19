Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi

19.04.2022 19:57

Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendiELAZIĞ Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.

Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi

ELAZIĞ Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.

Elazığ'ın Palu ilçesi Vahsen yaylasında göçerin sürüsünde 2 oğlak dünyaya geldi. Yeni doğan 2 oğlağı atının heybesine bırakan göçer, yoluna devam etti. 2 oğlağın at üstündeki sevimli yolculuğunu cep telefonu ile kayıt eden göçer, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi - Son Dakika


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