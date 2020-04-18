Yeni doğan Azra'yı evine zabıta götürdü - Son Dakika

BURSA'da, sokağa çıkma yasağı sırasında dünyaya gelen Azra bebek ve ailesi, zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde oturan Yaşar Sakarya'nın eşi Songül Sakarya, sokağa çıkma yasağı sırasında Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Songül Sakarya hastaneden taburcu edilirken bebeklerine Azra ismini verdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sakarya ailesi, evlerine gitmek için belediye ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekiplerinin yardımıyla evlerine ulaşan Yaşar Sakarya, kendilerine yardımcı olmalarından dolayı ekiplere ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.