Son Dakika Haberleri: Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli'nin ismini verdiler
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Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli'nin ismini verdiler

8 saat önce

Afyonkarahisar'da yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çifti yeni doğan bebeklerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdi.

Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli'nin ismini verdiler, System.String[]

Afyonkarahisar'da yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çifti yeni doğan bebeklerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdi.


İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Beldesinde yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çifti yeni doğan bebeklerinin ismini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını verdi. Uzun yıllar MHP teşkilatlarında görev yapan ve Devlet Bahçeli hayranı olan Tokdemir ailesi, çocuklarının ismini Devlet Bahçeli Tokdemir koymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tokdemir ailesi ilerleyen günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'den randevu alarak bebekleriyle beraber ziyaret edecekleri söyledi. Bebeklerine Devlet Bahçeli ismini koyan Tokdemir ailesini MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir ziyaret etti. Çocukla yakından ilgilenen Kocacan, bebeklerine 'Devlet Bahçeli' ismini koyduklarından dolayı Tokdemir çiftini tebrik ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Devlet Bahçeli, Afyon, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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