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Şeyma bebekten görüntüler

Bebeğin muayene edilmesi

Beyin Cerrahı Uzmanı Dr. Hakan Millet ile röportaj Muş'ta yeni doğan bebeğe kafatası ameliyatı yapıldı

MUŞ AA) – Muş'ta 3 günlük bebek, özel bir hastanede yapılan kafatası ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Mustafa ve Sevil Taşçı çiftinin 4. çocuğu olan Şeyma bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde kafatasının arka kısmında açıklık olduğu tespit edildi.

Beyin Cerrahı Uzman Doktor Hakan Millet tarafından ameliyat edilen bebek, 60 dakika süren başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Dr. Millet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyma bebeğin 3 gün önce 3 kilo 400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Doğum sonrası yaptıkları incelemede bebeğin arka kısmında tıbbi olarak "Oksipital Ensefalosel" denilen kemik yapılarını da içine alan bir açıklık olduğunu tespit ettiklerini belirten Millet, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra genel anestezi altında ameliyata alıp, kafa arka kısmındaki açıklığı yaklaşık 60 dakika süren başarılı bir ameliyatla kapatmayı başardık. Ameliyat sonrası yara bakımları iyi gitti. Her hangi bir şişlik, kanama, akıntı oluşmadı. Bebek annesini emiyor. Ameliyattan sonra aldığımız tahlilleri gayet iyiye gidiyor. Tedavisi tamamlanmak üzere ve taburculuğunu planlıyoruz."