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YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

22.12.2021 12:55

Şişli'de Yeşim ve İbrahim Baştürk çiftinin, 3 ay önce doğan bebeği için takılan altınları evlerinden çalındı.

Şişli'de Yeşim ve İbrahim Baştürk çiftinin, 3 ay önce doğan bebeği için takılan altınları evlerinden çalındı. Apartmana giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Şişli'de Yayla Mahallesi Çeşme Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1. katında 17 Aralık saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşim ve İbrahim Baştürk çifti evde yokken gelen hırsızlar, evde bulunan 5 çeyrek altın, 2 gram altın, pırlanta yüzük ve altın kaplama saati çaldı. İşten eve dönen İbrahim Baştürk hırsızlığı Feriköy Polis Karakolu'na bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, görüntülerden eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışması başladı.

HIRSIZLAR ÇOCUĞUMUZ DOĞDUĞU İÇİN EŞTEN DOSTTAN TAKILAN ALTINLARI ÇALMIŞ

Eve hırsız girdiğini anladığında şok olduğunu söyleyen İbrahim Baştürk (29), Hırsızlar çocuğumuz doğduğu için eşten dosttan takılan altınları çalmış. Toplam 23 bin lira gibi bir zararım var. 23 bin birileri için küçük bir rakam olabilir ancak bizim için çok büyük bir rakam dedi.

İÇERİ GİRDİM KORİDORUN DARMADUMAN OLDUĞUNU GÖRDÜM

Manav dükkanı işleten İbrahim Baştürk, 17 Aralık Cuma günü Nişantaşı'nda bulunan dükkanımı erken saat açmak için evden çıktım. Eşimde çocuğumuz rahatsızlığından dolayı annesine gitmişti. Bütün günümü iş yerinde geçirdikten sonra akşam 19.30 sıralarında eve döndüm. Eve gittiğimde kapımın anahtar göbeğinin kırık olduğunu ve kapının aralık olduğunu gördüm. O an şok geçirdim. İçeri girdim koridorun darmaduman olduğunu gördüm. O an hırsız girdiğini anladım. Hemen polisi aradımö dedi.

HIRSIZLAR EVDE 35 DAKİKA KALIYOR

Baştürk, sözlerine şu şekilde devam etti Eşimle 3 yıldır evliyim. Yeni bir çocuğumuz oldu daha 3 aylık. Çocuğumuz doğduğu için eşten dosttan takılan altınları çalmışlar. Çocuğum 5 çeyreği 2 tane gram altını vardı. Kamera kayıtlarında o gün 10.30 gibi iki kişi eve giriyor ve evde 35 dakika gibi bir süre kalıyorlar. Polis ekipleri geldi detaylı inceleme yaptı ve tutanak tuttu. Olay yeri inceleme ekipleride hırsızların dokunduğu her yerden parmak izi aldı. Yapılan detaylı incelemede 5 çeyrek, 2 gram altın, eşime aldığım pırlanta yüzük, bir de yine eşime ait altın kaplama saatin çalındığı anladık. Yani toplamda 23 bin lira gibi bir zararımız var. Hırsızlar büyük ihtimal doğalgaz bacasından çıkan dumanı kontrol ediyor. Çünkü duman çıkmıyorsa evde kimse yoktur

YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Aralık, Çeşme, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİ DOĞAN BEBEĞE TAKILAN ATINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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