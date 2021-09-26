Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta 24 Eylül tarihinde yaşana olayda, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti sırasında bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.

VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNMUŞTU

Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebek buldu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ANNE VE ANNEANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Tedavisine başlanan ve Fatma ismi verilen bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri araştırma sonucu bebeğin ismi açıklanmayan annesi ve anneannesini gözaltına aldı.

YASAK İLİŞKİ İTİRAFI GELDİ

Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi.

ANNE VE ANNEANNE SERBEST BIRAKILDI

Sorgunun ardından anne ile anneanne sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hafta içinde taburcu edileceği belirtilen bebek devlet korumasına alınacak.