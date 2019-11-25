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Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmış

6 saat önce

Mersin'de 4 gün önce yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenerek gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmış, System.String[]

Mersin'de 4 gün önce yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenerek gözaltına alınan kadın tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, 22 Kasım Cuma günü merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynerde arama yapan ekipler, yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu belirlenen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynerinde yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu.


Cinayet Büro Amirliğinin başlattığı çalışma neticesinde olayı annenin gerçekleştirdiği belirlendi. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, anneyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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