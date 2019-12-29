Yeni doğan bebeğin imdadına Helikopter Ambulans yetişti - Son Dakika

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Yeni doğan bebeğin imdadına Helikopter Ambulans yetişti
6 saat önce
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bir bebek tedavi için Helikopter Ambulans ile Isparta'ya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bir bebek tedavi için Helikopter Ambulans ile Isparta'ya götürüldü.
Afyonkarahisar Kadın ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bir bebeğin Hipotermi tedavisi için 112 hastane ve 112 ekipleri seferber oldu. Isparta'da özel bir hastaneye nakledilmesi gereken Entübe Makinesine bağlı olan bebek Helikopter Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Helikopter pistinden alınarak Isparta'ya götürüldü. Bebeğin kısa sürede naklinin sağlanması nedeniyle tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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