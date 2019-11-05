Yeni doğan bebeğin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

İzmir'de özel bir hastanede doğan bebek, iddiaya göre "sağlıklı" bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Buna ilişkin görevli doktorların "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla yargılandığı davada hazırlanan bilirkişi raporunda minik bebeğe uygulanan tedavilerin ulusal rehbere uygun olduğu ve bebeğin ölüm nedeninin hyalen membran hastalığı olduğu ifade edildi.



İzmir'de özel bir hastanede Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre "sağlıklı" bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili söz konusu hastanede görev yapan doktorların yargılanmasına devam edildi. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. katılmazken, Akıncı çifti ve taraf avukatları hazır bulundu.



Bilirkişi raporu



Mahkemenin talebi doğrultusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporunda, minik bebeğe uygulanan tedavilerin ulusal rehbere uygun şekilde olduğu ifade edildi. Minik bebeğin doğumunu takiben solunum sıkıntısı yaşadığı belirtilen raporda, "Yaşamının 7. saatinde 112 tarafından uygun koşullarda özel bir hastaneye sevki gerçekleştirilen bebek Akıncı, burada uygun tedavileri almasına karşın, otopside saptanan hyalen membran hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetmiştir" denildi.



Bilirkişi raporunda büyük eksiklikler olduğunu savunan Akıncı ailesinin avukatı Erdoğan Zeren, ayrıntılı tahkikat yapılmak üzere dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini talep etti.



Bilirkişi raporundan, doktorların olayda bir kusurunun bulunmadığının anlaşıldığını ifade eden sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.



Hakim, eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların bilirkişi raporuna karşı diyeceklerinin sorulması için duruşmayı erteledi.



Olay



10 Temmuz 2017'de İzmir'de özel bir hastanede Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre "sağlıklı" bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayda hastanenin ihmali olduğunu ileri süren Akıncı ailesi, bebeğe otopsi yaptırırken görevli doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla dava açtı. - İZMİR