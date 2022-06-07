Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı

07.06.2022 00:29
Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı

Uşak'ta doğum yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne, ekipler tarafından yakalandı. Bebeğin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER ANNEYİ YAKALADI

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.'nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

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Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide yeni doğmuş bebek bulundu Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide yeni doğmuş bebek bulundu
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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