Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi - Son Dakika
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Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi

14.06.2022 20:37

Kocaeli'de evli ve 3 çocuk annesi Merve T., evinde sancısının tutmasının ardından banyoda doğum yaptı. Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren kadın, duruşmada pişman olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Hakim 29 yaşındaki kadına müebbet hapis cezası verdi.

İzmit ilçesinde 20 Ocak tarihinde evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞMANIM DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

"Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Merve T. katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Merve T., "Bunu bile isteye yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Yeni doğurduğu bebeğini 9 kere bıçaklayıp öldüren kadın beraat istedi! Hakim gözünün yaşına bakmadı

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Merve T.'nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianamede, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi.

BEBEĞİN KORDONUNU KESMEK İÇİN BIÇAĞI ALMIŞ

İddianamede ayrıca Hakan T.'nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı. Merve T.'nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

Yeni doğurduğu bebeğini 9 kere bıçaklayıp öldüren kadın beraat istedi! Hakim gözünün yaşına bakmadı
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne 'pişmanım' dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi - Son Dakika
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