Yeni Doğan Bebeğini Boğarak Öldürdüğü İddiası
27 dakika önce
Gaziantep'te bir kadının banyoda dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Gaziantep
'te bir kadının banyoda dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.
İddiaya göre, merkez Şahinbey
ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan T.B. (27) dün evlerinin banyosunda bir kız bebek doğurdu.
T.B, ailesinin anlamaması için bebeğini boğarak öldürdü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Bebek
, otopsi için Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
T.B'nin, tedavisi için polis nezaretinde Cengiz Gökçek
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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