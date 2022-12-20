Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı - Son Dakika
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Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı

20.12.2022 17:09

Kilis merkezde 1 Temmuz 2014 tarihinde gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan yabancı uyruklu kadın, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde yakalandı. Gaziantep'ten Kilis'e getirilen F.Ş. tutuklandı.

Kilis'te 2014 yılında yaşanan olayda, F.Ş. isimli yabancı uyruklu kadının gayrimeşru ilişkiden dünyaya getirdiği ve bir çöp konteynerine attığı bebeğinin boğarak öldürüldüğü tespit edildi. Olaydan sonra yargılanan bebeğin annesi F.Ş. hakkında dava açıldı.

GAZİANTEP'TE YAKALANDI

2019 yılında Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası olan F.Ş., jandarma tarafından Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Kilis'e getirilen F.Ş., tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

F.Ş. isimli yabancı uyruklu kadın ile A.S.C. isimli yabancı uyruklu şahıs arasındaki gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen yeni doğan bebeğin, annesi F.Ş. tarafından boğularak öldürüldüğü, sonrasındaysa bebeğin aynı evde ikamet eden yengesi L.E. isimli kadın tarafından bez parçasına sarılarak poşet içerisinde çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. F.Ş. tutuklanıp tahliye edildikten sonra 2019 yılında Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası aldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, 1 Temmuz, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı - Son Dakika

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