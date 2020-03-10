Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika

Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

17 dakika önce

Adıyaman'da, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklandı.

Adıyaman'da, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U, yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Taburcu edilen kadın bebeğini kontrollere getirmeyince hastane yetkilileri kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayan yetkililer polisi aradı.

Kadının evine giden polis, bebeği bulamadı, ifadesine başvurmak üzere F.U'yu emniyete götürdü.

Yeni doğan bebeğini, iddiasına göre yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söyleyen kadın hakkında gözaltı işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan eşi cezaevinde olan 5 çocuklu kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Bahçecik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:26 ADANA O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında
18:25 Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava
18:25 Kamu personeline yurtdışı kısıtlaması içeren genelge yayınlanacak
18:22 Bakan Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli"
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]