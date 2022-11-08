Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç vahşet! Yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.