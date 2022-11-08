Korkunç vahşet! Yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı - Son Dakika
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Korkunç vahşet! Yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı

08.11.2022 15:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait cansız beden bulundu. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alınırken rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi.

Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan aşağı attılar

5. KATTAN ATILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor.

Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan aşağı attılar

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan aşağı attılar
Kaynak: İHA
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Gürcistan, Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç vahşet! Yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı - Son Dakika

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