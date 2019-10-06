Yeni doğan bebek hastaneden çıkmadan kimliği çıkıyor

TÜRKİYE'de geçen yıl 4 pilot ilde başlatılan ve yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine olanak sağlayan uygulama ile bugüne kadar 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı, doğdukları sağlık kuruluşlarında yapıldı. Yeni doğan bebeklerin kimlikleri, ailelerinin adreslerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum ve ölüm olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkan sağlanmıştı. Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne- babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimleri, nüfus müdürlüklerine gitmeden, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapıldı.

4 BİN 524 DOĞUM TESCİLİ HASTANEDE YAPILDI

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Tescil (doğum) üzerinden doğum bildirilebilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep etmeleri gerekiyor. Uygulamanın sağılık kuruluşlarında başladığı geçen yıldan bugüne kadar 2 bin 157 kız ve 2 bin 367 erkek çocuk olmak üzere toplam 4 bin 524 doğum tescili yapılarak kimlik kartları ailelerin adreslerine gönderildi.

30 SAĞLIK KURULUŞUNDA BAŞLADI

Uygulama, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitimler sonucu Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de toplam 30 sağlık kuruluşunda başladı. İlerleyen dönemde İstanbul'daki diğer sağlık kuruluşlarında da e-Tescil uygulamasına geçilmesi, gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarının tamamlanarak uygulamanın diğer illerdeki sağlık kuruluşlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÖLÜM TESCİLİ DE SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILABİLİYOR

Öte yandan ölüm olayını bildirmekle yükümlü olan sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim Sistemi'ne (ÖBS) kayıt edilen 'ölüm belgelerinin' elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilmesine ve tescil işlemlerine Ankara ve İzmir'deki sağlık kuruluşlarında yapılan pilot uygulama sonrasında başlanıldı. Uygulama kapsamında bugüne kadar İzmir'de 5 bin 463, Ankara'da 2 bin 36 olmak üzere toplam 7 bin 499 işlem gerçekleştirildi.