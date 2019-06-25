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Yeni doğan bebek helikopter ambulansla Denizli'ye sevk edildi

24 dakika önce

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebek helikopter ambulansla Denizli'ye sevk edildi.

Yeni doğan bebek helikopter ambulansla Denizli'ye sevk edildi, System.String[]
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebek helikopter ambulansla Denizli'ye sevk edildi.
Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde EVRE 3 Prematür Retinopatisi görme problemi tanısı ile yatan yeni doğan bebek Denizli Devlet Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi. Atatürk Şehir Hastanesi küçük hastanın ileri tetkik ve tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için Balıkesir 112 Komuta Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek sevk talebinde bulundu. Yapılan sevk talebi üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı Balıkesir'e gelerek hastayı Denizli Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
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