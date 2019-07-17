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Yeni doğan bebek inşaata terk edildi

2 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu.

Yeni doğan bebek inşaata terk edildi, System.String[]


SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Hendek Rasimpaşa Mahallesi sakinleri dün akşam saatlerinde bir inşaatta yeni doğmuş kız bebek buldu. Hemen polise bilgi verildi. İnşaata gelen sağlık ekibi, göbek bağının yeni kesildiği belirlenen bebeği Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek daha sonra nöbetçi doktor eşliğinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne götürüldü. 2 kilo 870 gram ağırlığında ve 1,5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi altına alındı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebeğe ilaç tedavisi uygulanacağı kaydedildi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, bebeği terk eden kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

- Hendeksakarya
Hendek, Polis, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
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