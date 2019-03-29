Yeni Doğan Bebek, Mahkeme Kararıyla Yaşama Tutundu

GAZİANTEP'te, 17 gün önce sezaryenle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerden birinde solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi.

GAZİANTEP'te, 17 gün önce sezaryenle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerden birinde solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi. Doktorlar kuvöze alınan bebeğin acilen ameliyat olması gerektiğini belirtti. Aile ise buna itiraz ederek imza karşılığı bebeği eve götürmek istedi. Bunun üzerine doktorların başvurduğu Hukukçu Hekimler Derneği mahkemeden 'sağlık tedbir kararı' çıkarttırıp aileden alınan bebeğin ameliyatını gerçekleştirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.



Gaziantep'te ismi açıklanmayan çiftin geçen 12 Mart'ta özel hastanede ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. 1600 gram olarak dünyaya gelen kız bebeklerden birinde nekrotizan enterokolit (bağırsak sorunu) ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Doktorlar, bunun üzerine anne babaya, kuvözde tutulan bebeğin yaşayabilmesi için acilen operasyon yapılması gerektiğini iletti. Aile ise bebeklerinin ameliyatına izin vermeyerek çocuklarının gerekirse imza karşılığında taburcu edilmesini istedi. Hastane yönetimi ve doktorların ısrarına rağmen, ailesi bebeğin ameliyat edilmesine karşı çıktı ve eve götürmek istediğini iletti. Bebeğin tedavisini yürüten doktor, bu gelişmelerin ardından Hukukçu Hekimler Derneği'ne durumu iletti.



MAHKEME KARARIYLA AMELİYAT



Derneğin başkanlığını yürüten avukat ve doktor Cengiz Bayram, 18 Mart'ta doktorun başvurusu üzerine Gaziantep Adliyesi'ne gitti. 2'nci Çocuk Mahkemesine başvuran Bayram, 31 haftalık olan ve sezaryenle dünyaya gelen bebeğin solunum desteği aldığını, beslenme problemi yaşadığını ve bağırsaklarındaki problem bulunduğunu anlattı. Bebeğin ameliyat edilmemesi halinde öleceğini belirten Cengiz Bayram, yaşam hakkının önceliği ilkesi nedeniyle minik hastanın taburcu edilmeyerek sağlık tedbiri uygulanmasını talep etti.



Mahkeme de aynı gün başvuruyu değerlendirerek 'korunmaya muhtaç çocuk' hakkında, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, bebeğin sağlık tedbir kararı uygulanarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılması kararını verdi. Bunun üzerine bebek mahkeme kararıyla ailesinden alınarak ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.



BAYRAM: EMSAL KARAR



Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Cengiz Bayram, mahkeme ile ameliyat edilen bebeğin yaşama tutunduğunu ve emsal olabilecek bir karar alındığını belirterek, "Gaziantep'te özel hastanede ikiz bebek doğdu. Birisinin acil ameliyat olması gerekti. Fakat aile bu bebeğin ameliyat olmasına izin vermedi. Yeni doğan uzman doktor arkadaşımız bu konuyla alakalı bizi aradı. Biz de doktora çocuk üzerinde sağlık tedbiri konulabileceğini, çocuk haklarıyla ilgili kanundan yararlanabileceğini söyledik. Mahkemeye başvurarak, hemen çocuk üzerine sağlık tedbiri konuldu. Şu anda bebek ailenin elinden alındı ve hastane tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Çocuk hastanede kalacak ve iyileşince tedbir kararı kaldırılarak aileye verilecek" dedi.



'AMELİYAT EDİLMEZSE ÖLECEKTİ'



Bebeğin ölmemesi için ameliyatın yapılması gerektiğini belirten Bayram, "Bebek 'nekrotizan enterokolit' yani bağırsağın çürümesi rahatsızlığı yaşıyor. Ameliyat edilmemesi durumunda, bağırsak patlamasıyla, dışkısı karnına boşalacak ve çocuğu öldürecekti. Bebeğin yaşaması için bu ameliyatı olması şarttı. Biz bu ameliyatın gerçekleştirilmesinde onlara yardım ettik" diye konuştu.



'ÇOCUĞU GÖNDERİRLERSE SUÇA ORTAK OLACAKLARDIR'



Ailelerin istese de hayati tehlikesi bulunuyorsa doktorun hastayı göndermemesi gerektiğini dile getiren Cengiz Bayram şöyle konuştu:



"Burada hem hekimlere hem de ailelere mesaj vermek istiyoruz. Hiçbir zaman çocuklarının yaşamını tehlikeye sokan bir durumda üzerlerinde hakları yok. Çocukların yaşam hakları her şeyin önünde. Hekimler ise şunu bilmeli; çocukta hayati tehlike varken ailenin imza atıp tüm sorumlulukları kabul etse bile, imzayı kabul edip çocuğu gönderirlerse kendileri de suça ortak olacaklardır."



- Gaziantep

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