Yeni doğan bebeklere "Hoş geldin" hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin' hediyesi - Son Dakika

Yeni doğan bebeklere "Hoş geldin" hediyesi

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerine devam ediyor.

Yeni doğan bebeklere

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerine devam ediyor.


Pazarlar Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri "Hoş geldin" hediyeleriyle karşılıyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Pazarlar Belediyesi tarafından "Hoş geldin Bebek" hediyesi veriliyor.


0-6 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında "Hoş geldin bebek" sürprizleri hazırlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak amacı taşıyor.


"Hoş geldin Bebek" hediyesinden yararlanmak için Pazarlar'da yaşamak gerekiyor. Başvurular ise Pazarlar Belediyesinin resmi internet sitesi www.pazarlar.bel.tr veya yine Pazarlar Belediyesi tarafından hazırlanan Whatsap İhbar hattı olan 0 542 443 26 43 üzerinden alınıyor. Başvuruların incelenmesinin ardından listeler oluşturularak ailelere randevuyla ziyaret edilecek.


Hediye paketlerinin içinde mama, ıslak mendil, dijital ateş ölçer, emzik, biberon, havlu, battaniye ve bebek bezi bulunuyor. Yardımların 6 ay boyunca devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevdiği kızla evlenemeyen çocuk, başlık parası yüzünden intihar edince aşiret başlık parasını yasakladı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el koyulan 8 adet timsah yiyen kaplumbağa koruma altına alındı "Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza!

Son Dakika Haberleri
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni doğan bebeklere "Hoş geldin" hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]