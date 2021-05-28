Yeni doğan bebeklere şifa olacak - Son Dakika

Hayırsever Hulusi Yıldırım tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde kullanılmak üzere tünel tipi yoğun led fototerapi cihazı bağışında bulunuldu.

Fototerapi cihazları, deride biriken ve sarılığa yol açan bilirubin denilen maddeyi parçalayarak idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Yerli üretim olan 32 bin TL değerindeki Tünel Tipi Yoğun Led Fototerapi Cihazı, kritik seviyede yüksek olan yeni doğan sarılığı tedavisinde kullanılacak. Düzce Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde mevcut 12 adet Led ve florasan ışınlı fototerapi cihazına ek olarak hizmete girecek yeni cihaz, 360 derece etkisi sayesinde yüksek yoğunluklu fototerapi sağlayacak. Bebeğin vücudu etrafında ışığın eşit dağılımı da, büyük fototerapi alanı sunarak yenidoğan sarılığının tedavi süresini kısaltacak.

Tıbbi cihazların, hastalıkların teşhis ve tedavisinde tıp bilimine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastaneye kazandırılan yeni fototerapi cihazının bebeklerin daha sağlıklı bireyler olarak büyümesine katkı sunacağına dikkat çekti. Sağlığa yapılan her katkının insanlığa yapılan bir katkı olduğunu dile getiren Başhekim Prof. Dr. Balbay, cihazı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne bağışlayan hayırsever Hulusi Yıldırım'a ve bu süreçte emeği geçen tüm idarecilere teşekkür etti. - DÜZCE