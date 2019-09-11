Son Dakika Haberleri: Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını belediye karşılıyor
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Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını belediye karşılıyor

1 saat önce

Aziziye Belediyesi, ilçede yaşayan ve bebekleri dünyaya yeni gelen ailelere bebek seti hediye hediye ediyor.

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını belediye karşılıyor, System.String[]

Aziziye Belediyesi, ilçede yaşayan ve bebekleri dünyaya yeni gelen ailelere bebek seti hediye hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "İyi ki Doğdun" projesi kapsamında ilçede yaşayan ve bebeği dünyaya yeni gelen aileleri ziyaret ediyor.

Belediye yetkilileri tarafından önceden aranarak ziyaret izni alınan bebek sahibi ailelere, yeni doğan seti hediye ediliyor. Set içerisinde ateş ölçer, battaniye, bebek bakım çantası ve diğer yardımcı malzemeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, projenin 4 yıldır sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.

İlçede yaşayan her aileyi önemsediklerini ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Başladığı ilk günden bugüne ailelerimizce takdir toplayan ve beğenilen bir çalışma oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz bu anlamlı çalışmada paydaş kurumlarımız da bulunuyor. Bu sayede devlet millet beraberliğini de ortaya koyarak ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Projemiz yeni fikirlerle desteklenerek en güzel şekilde devam edecektir."

Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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