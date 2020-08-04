Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular - Son Dakika

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Gaziantep'te yaşayan genç bir çift, yeni doğan ve hastanenin 'erkek' dediği bebeklerinin evde altını değiştirirken kız olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan genç bir çift, yeni doğan ve hastanenin 'erkek' dediği bebeklerinin evde altını değiştirirken kız olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce evlenen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti bir bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Özel bir hastanede yapılan ultrason görüntülemesin de bebeklerinin 'erkek' olacaklarını öğrenen genç çift heyecan içinde doğacak bebeği beklemeye başladı.

Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, doğum için gittikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine yatış yaptı. Sancıları artan anne kısa süre sonra doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası bileğine doğan çocuğun erkek olduğunu gösteren 'mavi' bileklik takıldı. 3 gün hastanenin yeni doğan servisinde yatan bebek ailenin isteği üzerine çıkartılarak eve götürüldü.

Doğan bebeklerinin mutluluğunu yaşayan aile huysuzlanan bebeğin altını değiştirmek için açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Bebeğin altını temizlemek için açtıklarında erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gören aile yaşadıkları şokun ardından hastaneyle iletişime geçti.

Aile, bebeği ve taburcu edildiğinde verilen doğum raporunu da alarak hastanenin yolunu tuttu. Hastaneye gelen aile yetkililere doğum öncesi ve sonrası verilen tüm raporlara cinsiyetin erkek olarak geçtiğini fakat eve geldiklerinde bebeğin kız olduğunu fark etiklerini söyledi. Ailenin iddiasına göre, doğum raporunu alan hastane yönetimi 'bir yanlışlık oldu rapor yanlış imha ettik' diyerek aileyi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan anne, baba ve bebekten kan tahlili alan hastane üçünün de kan gruplarının 0 RH Pozitif olduğunu ve bebeğin kendilerinin olduğunu söyledi. Baba Hıdır Çalışkan hastanenin aldığı kan testi raporunu incelerken bir şok daha yaşadı. Hastane yetkilileri aileye verilen kız bebeğin genç anne babaya ait olduğunu iddia ettiği raporda aileye bir şok daha yaşattı. Hastanenin aldığı kan tahlilinde bebek için raporun cinsiyet kısmına 'erkek' yazdığını gördü.

Üstü üste yaşadıkları travma ile doğan bebeklerine bile sevinemediklerini ifade eden aile, biran önce kendilerinin aydınlatılmasını istiyor.

Anne baba olduklarını için sevinemediklerini belirten baba Hıdır Çalışkan, "30 Temmuz Perşembe günü hastaneye gittik ve eşime yapılan muayene sonrası doğum gelmiş diyerek aldılar. Aynı gün öğleden sonra 14.20'de doğum gerçekleşti ve doktor bizi bebeğiniz çok şükür dünyaya geldi. İnsanın çocuğu olduğu zaman çok mutlu olur ama hele ki bayram gününde iki bayram yaşar ama biz çocuğumuz oldu hala sevinemedik. Çünkü emin değiliz bizim mi değil mi diye" dedi.

GERÇEĞİ BEBEĞİN ALTINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRDÜLER

Bebeklerini doğumdan sonra 3 gün boyunca hiç görmediklerini ifade eden baba Çalışkan, "Çocuğumu kuvöze aldılar 3 gün boyunca hiç görmedik. Bende en son gittim doktoru ile konuştum ve görmek istediğimiz söyleyince solunum sıkıntısı yaşadığını söyleyip bizi ikna etmeye çalıştılar. Ben istemiyorum diyerek çocuğumu çıkartmak istedim ve çocuğumu çıkardım. Çocuğum çıkartılmadan önce bebeğin altı değiştirilmiş ve biz böyle çıkarak 90 kilometre yol gittik. Eve geldiğimizde bir süre sonra çocuğun rahatsızlandığını düşündük altını temizlemek isteyince çocuğun bezini açtık ve şok olduk" şeklinde konuştu.

"Bütün raporlarda erke olarak geçiyor bize verilen kız çocuğu" diyen Çalışkan'ın iddiasına göre, doğuma giren ebenin yanındaki hemşireye sorduklarında bebeğin erkek olduğunu söylediğini ifade etti.

BEBEĞİN KIZ OLDUĞUNU KANITLAMAK İSTEDİKLERİ RAPORA DA ERKEK YAZDILAR

Yaşadıkları şokun ardından durumu hastaneye bildirdiklerini kaydeden Baba Çalışkan, "Hastaneyle iletişime geçtiğimizde bebeği de alın buraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde acil müdürü olarak bildiğimiz kişi doğum raporunu elimizden alarak gitti. Daha sonra çocuğumu içeriye aldılar ve bizi kan testine yolladılar. Sonra gelip çocuk sizin dediler. Bunu nasıl kanıtlayacaksın dediğimizde, kan testiyle diye cevap veriler. Kan testiyle bu iş olmaz dedim ve doğum raporunu sordum ve bana dedi ki, 'doğum raporu yanlış yazılmış biz onu size veremeyiz biz o raporu imha ettik' ama bende bir kopyası var şuan mağduruz" ifadelerini kullandı.

Doğumun ardından bileğine doğan bebeğin erkek olduğunu gösteren mavi bileklik taktıklarını söyleyen anne Fatma Çalışkan ise, "Bebeğin altını değiştirmek istedim açtığımda bir baktım ki erkek değil. O an ne olduğunu anlamadım şaşırdım, korktum kendimden geçtim. Anne oldum ama çocuğum mu değil mi şüphedeyim" diye konuştu.

Hastane hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan aile raporlarda 'erkek' geçen ama kendilerine verilen 'kız' bebeğin gerçek ailesi olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasını istiyor.

(İHA)

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu         
15:05
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek         
13:53
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Bakan Albayrak Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede         
11:29
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında         
10:34
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu         
09:49
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda         
09:18
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak         
09:07
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak         
07:52
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 02:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei