Yeni doğan bebekte bile göz tansiyonu görülebiliyor - Son Dakika
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Yeni doğan bebekte bile göz tansiyonu görülebiliyor

7 saat önce

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, "Göz tansiyonu yenidoğan bebeklerde bile görülebilir.

Yeni doğan bebekte bile göz tansiyonu görülebiliyor, System.String[]

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, "Göz tansiyonu yenidoğan bebeklerde bile görülebilir. Ancak şikayetler çoğunlukla ilerleyen yaşlarda kendini gösterir. Bu nedenle 40'lı yaşlardan itibaren göz tansiyonu ölçümü yapılmalıdır" dedi.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' konusunda açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, dışarıdan bakıldığında renkli birer bilye gibi gözüken gözlerin aslında bilye gibi sert olmadığını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, her yıl 12 Mart'ta kutlanan "12 Mart Dünya Glokom Günü" nedeniyle bilgilendirmede bulundu.

KELİME ANLAMI GERGİNLİK!

Gözlerin içinin sıvıyla dolu olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, "Vücutta sıvının bulunduğu her yerde, sıvı üretimi ve emilimi vardır. Gözde de, göz içindeki sıvı, renkli kısım dediğimiz irisin arkasındaki köklerde sıvı üretilir. Daha sonra bu sıvı, irisin ortasındaki delikten öne doğru gelerek göz bebeği ile göz beyazının birleştiği yerden vücut damarlarına karışır. Eğer bu sıvı iyi süzülemezse içeride artıp, iç yapılar olan ağ tabaka ve sinir tabakaya zarar verebilir. İşte bu duruma biz 'göz tansiyonu veya glokom' diyoruz. Eski dilde ise bu hastalığa 'kara su hastalığı' deniyordu. 'Tension' kelimesinden gelen tansiyon, kelime anlamı olarak 'gerginlik' demektir. Glokom, göz içindeki sıvının artarak bir gerginlik yapıp göz içi iletici yapıları bozmasıdır" dedi.

GÖZ TANSİYONU POLİKLİNİKLERDE ÖLÇÜLMELİ

Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, göz tansiyonunu kendi kendine ölçmenin çok zor bir seçenek olduğunu şu sözlerle anlattı: "Göz tansiyonu için sağlıklı ölçüm yapabilen cihazlar yoktur. Göz tansiyonu ancak polikliniklerde bulunan cihazlarla teknisyen ya da doktor tarafından ölçülebilmektedir. Vücut tansiyonu denilen hipertansiyon ile göz tansiyonu arasında bir ilişki yoktur. Göz tansiyonu, yavaş seyirli olduğundan yıllar içerisinde göze zarar verir. 'Göz tansiyonu krizi' dediğimiz aşırı yükselmiş göz tansiyonunda ise gözler günler içerisinde zarar görebilir."

YENİDOĞAN BEBEKLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, kimlerin göz tansiyonu ölçtürmesi gerektiğini ise şöyle açıkladı: "Göz tansiyonu krizi olan kişi zaten ağrı, kızarıklık ve bulanık görme ile hekime başvurmaktadır. Bunun dışında, birinci derece akrabalarından birinde göz tansiyonu olan kişiler mutlaka ölçüme gitmelidir. Çünkü genetik yatkınlık vardır. Göz tansiyonu her ne kadar yenidoğan bebeklerde görülse de, çoğunlukla ilerleyen yaşla birlikte de görülmektedir. Bu nedenle 40'lı yaşlardan itibaren göz tansiyonunu ölçtürmeye başlamakta fayda vardır. Yaş ilerlemesinin dışında özellikle kortizon kullanan hastalar da ölçüme gitmelidir."

YILLIK MUAYENELERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Hastaların en çok kendisine 'Göz tansiyonumun çıktığını nasıl anlayabilirim' sorusunu yönelttiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, bu soruyu aşağıdaki şekilde yanıtladı: "Göz tansiyonu aşırı yükselince yani göz tansiyonu krizi olunca şiddetli ağrı ve bulanık görme olmaktadır. Fakat aşırı yükselmeyen kişilerde, hasta bunu anlayamaz. Yani göz tansiyonu krizi olmadıkça kişi göz tansiyonunun yüksek olup olmadığını anlayamaz. Göz tansiyonu teşhisi konduğunda damla tedavisine başlanmaktadır. Bundan da fayda görmeyenler cerrahi yolla tedavi edilebilmektedir. Eğer hiçbir şekilde bir tedavi alınmamışsa, maalesef 5 yıl içerisinde körlüğe yol açabilmektedir. Bu nedenle göz tansiyonundan korkmak yerine, yıllık muayeneye gitmek gerekir."

(İHA)

Liv Hospital, Adem Gül, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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