Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki duru'nun oyun arkadaşı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki duru'nun oyun arkadaşı oldu - Son Dakika

Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki duru'nun oyun arkadaşı oldu

13 dakika önce

Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı olduERZİNCAN'da yeni doğduğu için ahırda üşümemesi için eve alınan buzağı ise Semiz Ailesi'nin en küçük ferdi olan bir yaşında ki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı oldu

ERZİNCAN'da yeni doğduğu için ahırda üşümemesi için eve alınan buzağı ise Semiz Ailesi'nin en küçük ferdi olan bir yaşında ki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Kent genelinde günlerdir etkili olan kış mevsimi nedeniyle önceki gün doğan buzağı, ahır ortamına uyum sağlamasının zor olacağını düşünen sahipleri tarafından evin içinde büyük bir özenle bakılıyor.

Erzincan'ın Güllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Erdal Semiz önceki gün gece geç saatlerde doğan buzağıya üşümemesi için evinde bakıyor. Sobanın hemen yanında bakıma alınan buzağı Semiz Ailesi'nin en küçük ferdi olan bir yaşında ki Duru'nun oyun arkadaşı oldu. Buzağıyı yanında ayırmayan minik Duru sobanın başında yatan buzağıdan hiç ayrılmıyor. Babasının buzağıyı götürmesine de izin vermeyen minik Duru, buzağının ahıra gitmesine ağlayarak tepki gösteriyor.

Baba Erdal Semiz hayvancılıkla geçimlerini sürdürdüklerini belirterek; 'İneğim gebe idi, gece doğum yaptı. Ahır soğuk olduğu için eve getirdim. Kar çok yağdı, birkaç gün evde bakacağız. Ondan sonra annesinin yanına bırakacağız. Bu arada kızım da danayı çok sevdi. Bırakmıyor. Ahıra götürmek isteyince ağlayama başlıyor' diye konuştu.

Öte yandan Erzincan'ın Sazlıpınar Köyü'nde de Mert Yılmaz'a ait koyunlar doğum yapınca Yılmaz, yeni doğan kuzularını soğuktan etkilenmemesi için evde sobanın yanında leğenin içerisinde bakıyor.

Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki duru'nun oyun arkadaşı oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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