Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular - Son Dakika
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Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular

26.07.2022 20:41
Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular

Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular Biberonu geç fark etmesi ve duvarlara çarpması üzere gözlerinin görmediği anladılar Turgut çifti, büyük sevgi gösterdikleri buzağıyı sabah ve akşam biberonla besliyor, etrafındaki eşyalara çarpıp yaralanmaması için temkinli olmaya çalışıyor Kör doğan...

Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular

Biberonu geç fark etmesi ve duvarlara çarpması üzere gözlerinin görmediği anladılar

Turgut çifti, büyük sevgi gösterdikleri buzağıyı sabah ve akşam biberonla besliyor, etrafındaki eşyalara çarpıp yaralanmaması için temkinli olmaya çalışıyor

Kör doğan erkek buzağılarına çocukları gibi bakan Sibel Turgut:

"Beslenme saati gelince ismiyle seslendiğimizde bize doğru geliyor ve buluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Hüdayi ve Sibel Turgut çifti, çiftliklerinde kör olarak dünyaya gelen ve 'Egemen' ismi verilen buzağının adeta gözleri oldu.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Turgut isimli çiftin geçtiğimiz 23 Nisan günü Simental cinsi ineğinden bir buzağısı oldu. Beklenilen doğum tarihinden daha önce dünyaya gelen buzağının ilk görünüşte sağlıklı oluşu sahiplerini mutlu etse de gerçek bir süre sonra anlaşıldı. Çiftin, Egemen ismini verdiği sevimli erkek buzağı emzirilmek üzere getirilen biberonu geç fark etmesi ve duvarlara çarpması üzere veteriner çağrıldı. Yapılan tetkiklerde erkek buzağının doğuma bağlı olarak gözlerinin görmediği anlaşıldı.

Henüz iki aylık olan talihsiz buzağının kör olduğunu anlayan Turgut çifti, buzağıyla özel olarak ilgilenmeye başladı. Hüdayi ve Sibel Turgut çifti, her gün bulunduğu ahırda sık sık kontrol edilen buzağının, etrafındaki kendisine zarar verecek eşyalara çarpıp yaralanmaması için temkinli olmaya çalışıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde biberonla beslenen buzağıya, sahipleri sevgi göstermeyi de ihmal etmiyor. Sık sık başını okşayan ve temizliğini yapan sahipleri, sevimli Egemen'e bir yandan çocukları gibi üzerine titrerken, bir yandan da onun adeta gözü olmaya çalışıyor.

"Hisleri çok kuvvetli"

Buzağıları Egemen'in erken doğduğunu belirten Sibel Turgut, buna bağlı olarak gözlerinin de kör olduğunu belirtti. Buzağının gözlerinin görmemesine rağmen hisleri ile kendilerini tanıyıp bulduğunu ifade eden Turgut, buzağıları ile aralarındaki ilişkiden bahsederek, "Buzağımız günsüz doğdu. Daha sonra buzağımızın kör olduğunu fark ettik. Sesleri algılaması, yemi bulması olsun hisleri çok kuvvetli. Yani bize verdiği tepkiler çok güzel. İlk kör olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük, ama sonradan onun bu davranışlarını gördüğümüzde çok sevindik. Biz bir yerde onun gözü kulağı olduk diyebiliriz. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda doğduğu için Egemen ismini verdiğimiz buzağı evimizin maskotu oldu Egemen. Beslenme saati geldiğine, ismiyle seslendiğimizde bize doğru geliyor, buluyor" dedi.

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Egemen'inin adeta gözleri oldular Egemen'inin adeta gözleri oldular 'Mihalıççık kirazı' hasadında sona gelindi 'Mihalıççık kirazı' hasadında sona gelindi
Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni doğan buzağın adeta gözleri oldular - Son Dakika

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