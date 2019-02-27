Son Dakika Haberleri: Yeni Doğan Buzağıyı Donmak Üzereyken Buldular

Yeni Doğan Buzağıyı Donmak Üzereyken Buldular

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni doğan inek yavrusu buzağı, sahipleri tarafından donmak üzereyken bulundu.

Yeni Doğan Buzağıyı Donmak Üzereyken Buldular, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni doğan inek yavrusu buzağı, sahipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Veteriner müdahalesiyle sağlığına kavuşan hayvanın sağlık durumu iyi.

Gözsüz Mahallesi'nde gece yarısı İbrahim Özcan'a ait açık beside doğan simental cinsi dişi buzağı, annesinden uzaklaşarak kara saplandı. Sabah saatlerinde hayvanları beslemeye giden Özcan, yeni doğan buzağıyı donmak üzereyken buldu.

İbrahim Özcan, bitkin vaziyette olan hayvanı veterinere yetiştirirek, yapılan müdahale sonrası sağlığına kavuşturmayı başardı.

Soğuk kış ayında 'Yeşariye' ismini koyduğu buzağısını kurtarmaktan mutlu olduğunu ifade eden İbrahim Özcan, "Biz, annesinin doğumunu bekliyorduk. Ancak gece geç saatlerde doğumunu gerçekleştirmiş. Sabah donmak üzereyken fark ettik ve son anda veteriner kardeşimiz Ömer beye getirdik. Gerekli müdahaleyi yapıp, sağ olsun onu sağlığına kavuşturdu. Şu an sağlık durumu iyi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

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