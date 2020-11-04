Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular - Son Dakika

Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular

04.11.2020 12:16
Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular, System.String[]

Bilecik'te Gülseren veMetin Güven çifti, yeni doğan kızlarına 'Ayda' ismini koydular.

Bilecik'te Gülseren ve Metin Güven çifti, yeni doğan kızlarına 'Ayda' ismini koydular.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı'nda depremden tam 91 saat sonra kurtulan Ayda bebekten etkilenen bir aile bugün doğan kız çocuğunun adını 'Ayda' koydu. Gülseren Metin Güven çifti, dün tüm Türkiye gibi kendilerinin sevinçten ağladığı belirterek, "Dün enkazdan çıkan küçük yavrumuz Ayda'nın ismini bugün dünyaya açan kızımıza vermekle iki sevinci yaşamak çok mutlu bir şey" dediler. - BİLECİK

Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular

Bornova, Bilecik, İzmir, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular - Son Dakika


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