Yeni doğan kuzu "anne" diye meledi - Son Dakika
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Yeni doğan kuzu "anne" diye meledi

8 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çiftlikte doğan kuzunun "anne" diye melemesi görenleri duyanları şaşırttı.

Yeni doğan kuzu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çiftlikte doğan kuzunun "anne" diye melemesi görenleri duyanları şaşırttı.


İlçeye bağlı Yeşilova (Tokmaklı) Mahallesi'nde Selçuk Baran'a ait koyun çiftliğinde doğan kuzuyu bakıcısı üşümesin diye sobanın kenarına getirdi. Bir süre sonra kendine gelen kuzunun ilk sözü ise bakıcısına "anne" diye melemek oldu. Bakıcısı Ömer Şatır'a anne diye seslenen kuzuya bakıcısı da anne diye karşılık veriyor. 500 koyunluk ahırda ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ömer Şatır, "Kuzular anne karnında 40 derecede duruyor. Doğduğunda ise hava -10 dereceydi. Ben de yeni doğan kuzuyu üşümesin diye yanan sobanın kenarına götürdüm. Bir süre sonra kuzu bana bakarak anne demeye başladı şaşırdım. Ben de kendisine anne diye seslendim ve o anları ise cep telefonum ile görüntüledim" dedi.


Çiftliğin sahibi Selçuk Baran ise "Önce cep telefonundan arkadaş bana attı görüntüleri kuzu anne anne diye sesleniyor. Ben de daha sonra çiftliğe geldiğimde kuzunun anne demesine şahit oldum. Güzel bir şey çok hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.


Anne diye bakıcısına seslenen kuzu ise çiftliğin maskotu oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Andırın, Kuzu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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