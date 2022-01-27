Yeni doğan kuzuya kartonla yaşam desteği - Son Dakika

Kuzular

Yeni doğan kuzu

Yürüyemeyen kuzunun ayaklarına iple sarılan karton

Kuzudan fotoğraflar HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dara köyünde ön iki ayağı çarpık olarak doğan bir kuzu, sahiplerinin ayaklarına bağladığı karton yardımıyla hayata tutundu. Kuzuları soğuktan ve hastalıktan korumak için yoğun mesai harcayan hayvan sahipleri, yeni doğan kuzunun ayaklarının çarpık olduğunu gördüğünde ölmemesi için bir yöntem geliştirdi. Hayati öneme sahip olan yürüme eylemini gerçekleştiremeyen kuzunun ayaklarına iple sarılan karton, kuzuyu yaşama bağladı.