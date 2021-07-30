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Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı - Son Dakika

Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı

30.07.2021 21:45

Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu.

Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı

Yangın anında yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı, sözleri yürekleri burktu

Yangından hayvanlarını güçlükle kurtaran vatandaşın yardım çığlığı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından hayvanlarını güçlükle kurtaran bir vatandaş, yangın sonrası küle dönen mahallesinde yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı. Yangın sırasında bir keçisinin doğum yaptığını belirten vatandaş, "İşin kötü tarafı şimdi bir yangın daha geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Hayvanlarıma birisi yem getirsin, bir damla su getirsin. İyiki de burada kalmış ve hayvanlarımı kurtarabilmişim" sözleri ile yürekleri burktu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını farklı alanlarda etkili olmaya devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan da bini geçkin orman işçisi yüzlerce iş makinesi ile arazöz müdahale ediyor. Yangın alanında yaşanan acı tablo ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Orman yangınından hayvanlarını güçlükle kurtaran ve yangına hamile olan bir ineğini kaybeden bir vatandaş, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı.

Anlattıkları ile adeta yürekleri burkan vatandaş, "Son durumumuz bu. Geride kalan evlerimiz arabalarımız bunlar. İşin kötü tarafı şimdi bir yangın daha geliyor. Bu yangında gelirse biz nereye kaçacağız. Benim geride kalan hayvanlarım bunlar. Ben bunları nasıl kurtaracağım. Birisi yem getirsin. Bir damla samanımız kalmadı. İyiki de burada kalmışım. Hayvanlarımı kurtarabildim. Yangının içerisinde oğlağım doğdu. İneğim öldükten sonra karnında bulunan buzağıyı atmış. Dünkü yangın yukarıdan geldi. Sağ çıktık. Evler hiçbir şey umurumda değil. Benim canlarım gidiyor. Bir damla su istiyorum hayvanlarıma. İneklerimi ateşin içerisinden çıkardım" dedi.

Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı

Manavgat, Antalya, Yangın, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı - Son Dakika


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